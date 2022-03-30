Зеленський годину розмовляв з Байденом: підсумки перемовин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський щойно завершив перемовини з американським колегою Джо Байденом та повідомив про їхні підсумки у своєму Twitter, пише УНН.
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“Щойно завершив годинну розмову з президентом США. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу”, - повідомив Зеленський.
Додамо
Раніше американські ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден у середу проведе телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, "щоб обговорити нашу незмінну підтримку України перед обличчям російської агресії".
У Білому домі наразі не повідомляли деталей переговорів двох президентів.
Нагадаємо
Як писав УНН, напередодні американський президент заявив, що не повірить у заяви про скорочення Росією бойових дій в Україні, поки не побачить цього.
У Міністерстві оборони Російської Федерації раніше заявили про те, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках.