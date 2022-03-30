Зеленский час разговаривал с Байденом: итоги переговоров

Цитата

“Только что завершил часовой разговор с президентом США. Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", - сообщил Зеленский.

Добавим

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден в среду проведет телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить нашу неизменную поддержку Украины перед лицом российской агрессии".

В Белом доме пока не сообщали деталей переговоров двух президентов.

Напомним

Как писал УНН, накануне американский президент заявил, что не верит в заявления о сокращении россией боевых действий в Украине, пока не увидит этого.

В Министерстве обороны российской федерации ранее заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях.