"Это последствия работы наших защитников": Зеленский о "отводе" российских войск из направлений Киева и Чернигова

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"Слова, которые звучат о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова, о якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не отвод, а последствия изгнания, последствия работы наших защитников", - сказал Зеленский.

"Но также в это же время видим, что происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. И к этому мы готовимся. Мы никому не верим - ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас - это самое главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - подчеркнул он.

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