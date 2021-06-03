Зеленский ветировал закон о старостах: размывает критерии политической нейтральности судей КСУ

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"Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (законопроект № 4535), который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в Офисе Президента, документ направлен на совершенствование правового регулирования вопросов института старост и образования старостинских округов. В то же время документ содержит изменения в закон о Конституционном Суде Украины, что не касаются вопросов старост.

В частности, статью 11 Закона "О Конституционном Суде Украины" предложено изложить в новой редакции, что не обеспечивает соблюдение принципа политической нейтральности судей КС, ведь из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности, отметили у Зеленского.

"Исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки того, соответствует ли тот или иной кандидат на должность судьи КС указанным требованиям.

В то же время политическая нейтральность - это составная независимости судей, которая является неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией Украины принципа верховенства права (часть первая статьи 8 Основного закона). Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС", - говорится в сообщении Офиса Президента.

Учитывая это, как говорится в сообщении, Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту исключить из Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" пункт о внесении изменений в Закон "О Конституционном Суде Украины".

Что было раньше

15 апреля текущего года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 4535 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост.

Документом, согласно пояснительной записке, предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине", которыми предлагается, в частности, внесение изменений в определение понятия "Старостинский округ" с целью введения института старост в том числе для города - не административных центров общин; исключить статью 79-1 о досрочном прекращении полномочий старосты.

Стоит отметить, во время выступлений в парламенте ряд народных депутатов выступил против нормы в законопроекте, которой в законе о старостах вносятся изменения в ч.3 ст. 11 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" - в частности о том, кого может быть назначено Судьей Конституционного Суда.

Добавим, что 19 мая Верховная Рада Украины на заседании не поддержала проекты постановлений об отмене решений о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост.