Рада ухвалила законопроект про інститут старост в Україні

Деталі

Так, проектом акту, відповідно до пояснювальної записки, передбачається внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, якими пропонується, зокрема, внесення змін до визначення поняття “старостинський округ” з метою запровадження інституту старост у тому числі для міст - не адміністративних центрів громад; виключити статтю 79-1 щодо дострокового припинення повноважень старости.

Документом також передбачається внесення змін до Закону України "“Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад” з метою установити, що з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною утвореною територіальною громадою, припиняються повноваження осіб, які виконували обов’язки старости в старостинському окрузі, визначеному сільською, селищною, міською радою реорганізованої територіальної громади.

Варто зазначити, під час виступів в парламенті низка народних депутатів вситупила проти норми в законопроекті, якою в законі про старост вносяться зміни в ч.3 ст. 11 Закону України “Про Конституційний Суд України” – зокрема щодо того, кого може бути призначено Суддею Конституційного Суду.

Довідково

Як раніше повідомив Мінрегіон, що долучився до розробки законопроекту, змінами передбачається, що староста не входитиме до виконавчого комітету ради, але буде мати багато повноважень. Зокрема, він матиме право дорадчого голосу, бути присутнім на засіданні виконкому, на сесії, представляти інтереси мешканців свого старостинського округу та брати участь у підготовці пропозицій до проекту бюджету громади.

До того ж староста звітуватиме не лише перед радою громади, але й перед жителями старостинського округу.

Староста також зможе надавати адміністративні послуги, перелік яких визначить місцева рада. Це дозволить, наприклад, мешканцям віддалених сіл не витрачати час та гроші на поїздку до центра громади.

Натомість, староста не матиме права працювати за сумісництвом, зокрема й на громадських засадах, займатись підприємницькою діяльністю та одержувати від цього прибуток. Проте йому не заборонятиметься викладацька, наукова або творча робота у позаробочий час.

Законопроектом також передбачено, що громади зможуть формувати старостинські округи, до складу яких входять села, селища та міста, що не є адміністративними центрами громад. Кількість населення округу має становити 1500 осіб, що співвідноситься з найменшою громадою в країні.