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Рада приняла законопроект об институте старост в Украине

Рада приняла законопроект об институте старост в Украине

Киев  •  УНН

 • 21608 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 4535 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост. Соответствующее решение поддержали 239 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, проектом акта, согласно пояснительной записке, предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине", которыми предлагается, в частности, внесение изменений в определение понятия "Старостинский округ" с целью введения института старост в том числе для города - не административных центров общин; исключить статью 79-1 о досрочном прекращении полномочий старосты.

Документом также предусматривается внесение изменений в Закон Украины ""О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин" с целью установить, что со дня обретения полномочий сельским, поселковым, городским советом, избранным образованной территориальной общиной, прекращаются полномочия лиц, которые выполняли обязанности старосты в Старостинский округе, определенном сельским, поселковым, городским советом реорганизованной территориальной общины.

Стоит отметить, во время выступлений в парламенте ряд народных депутатов вситупил против нормы в законопроекте, которой в законе о старостах вносятся изменения в ч.3 ст. 11 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" - в частности о том, кто может быть назначен Судьей Конституционного Суда.

Справка

Как ранее сообщил Минрегион, что присоединился к разработке законопроекта, изменениями предусматривается, что староста не будет входить в исполнительный комитет совета, но будет иметь много полномочий. В частности, он имеет право совещательного голоса, присутствовать на заседании исполкома, на сессии, представлять интересы жителей своего старостинского округа и участвовать в подготовке предложений к проекту бюджета общины.

К тому же староста отчитываться не только перед советом общины, но и перед жителями старостинского округа.

Староста также сможет предоставлять административные услуги, перечень которых определит местный совет. Это позволит, например, жителям отдаленных сел не тратить время и деньги на поездку в центр общины.

Зато, староста не будет иметь права работать по совместительству, в том числе на общественных началах, заниматься предпринимательской деятельностью и получать от этого прибыль. Однако ему не будет запрещена преподавательская, научная или творческая работа во внерабочее время.

Законопроектом также предусмотрено, что общины смогут формировать Старостинские округа, в состав которых входят села, поселки и города, что не являются административными центрами общин. Численность населения округа должна составлять 1500 человек, что соотносится с наименьшей общиной в стране.

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