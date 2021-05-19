Рада вирішила не скасовувати прийняття законопроекту про старост

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“Жодна з постанов не набрала необхідної підтримки, закон може йти на підпис голові Верховної Ради України”, — заявив перший заступник глави ВР Руслан Стефанчук.

Деталі

Проект постанови № 4535-П та 11 альтернативних до нього стосуються скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост”.

Як стверджують автори документу, законопроект № 4535 у першому читанні розглядався і презентувався як проект закону, який спрямований на унормування окремих аспектів інституту старост і в ньому, зокрема, не передбачалося внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України”.

“Натомість, у розданій 31.03.2021 Комітетом таблиці поправок до другого читання до законопроекту р.№ 4535 з’явилася поправка н.д. Гетьманцева Д.О. № 134, а потім у розданій 08.04.2021 на заміну таблиці вона стала поправкою № 138, яка передбачає внесення змін до Закону України „Про Конституційний Суд України“ і немає жодного відношення до діяльності старост”, — підкреслюють автори.

Також зазначається, що у порівняльній таблиці від 31.03.2021 згадана поправка № 134 була відхилена профільним Комітетом, а у порівняльній таблиці, розданій на заміну 08.04.2021 ця поправка № 134 стала вже поправкою № 138 і була врахована Комітетом редакційно.

Зазначена поправка, на думку нардепів, не стосується унормування діяльності старост, а спрямована на скасування чинних обмежень, якими забезпечується додержання принципу політичної нейтральності суддів Конституційного Суду України.

“Таким чином закладається підґрунтя для призначення суддями Конституційного Суду України політично заангажованих осіб”, — вважають автори.

Що було раніше

15 квітня поточного року Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект № 4535 про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост.



Документом, відповідно до пояснювальної записки, передбачається внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, якими пропонується, зокрема, внесення змін до визначення поняття “старостинський округ” з метою запровадження інституту старост у тому числі для міст — не адміністративних центрів громад; виключити статтю 79-1 щодо дострокового припинення повноважень старости.

Варто зазначити, під час виступів в парламенті низка народних депутатів виступила проти норми в законопроекті, якою в законі про старост вносяться зміни в ч.3 ст. 11 Закону України “Про Конституційний Суд України” — зокрема щодо того, кого може бути призначено Суддею Конституційного Суду.