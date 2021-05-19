Рада решила не отменять принятия законопроекта о старостах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду не поддержала проекты постановлений об отмене решений о принятии во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост, передает корреспондент УНН.
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“Ни одно из постановлений не набрало необходимого поддержки, закон может идти на подпись председателю Верховной Рады Украины”, — заявил первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук.
Детали
Проект постановления № 4535-П и 11 альтернативных него касаются отмены решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост”.
Как утверждают авторы документа, законопроект № 4535 в первом чтении рассматривался и презентовался как проект закона, направленный на нормирование отдельных аспектов института старост и в нем, в частности, не предусматривалось внесение изменений в Закон Украины “О Конституционном Суде Украины”.
“Вместе с тем, в розданной 31.03.2021 Комитетом таблицы поправок ко второму чтению в законопроект г. № 4535 появилась поправка н.д. Гетьманцева Д.А. № 134, а затем в розданной 08.04.2021 на замену таблицы она стала поправкой № 138, которая предусматривает внесение изменений в Закон Украины „О Конституционном Суде Украины“ и не имеет никакого отношения к деятельности старост”, — подчеркивают авторы.
Также отмечается, что в сравнительной таблице от 31.03.2021 упомянутая поправка № 134 была отклонена профильным Комитетом, а в сравнительной таблице, розданной на замену 08.04.2021 эта поправка № 134 стала уже поправкой № 138 и была учтена Комитетом редакционно.
Указанная поправка, по мнению нардепов, не касается нормализации деятельности старост, а направлена на отмену действующих ограничений, которыми обеспечивается соблюдение принципа политической нейтральности судей Конституционного Суда Украины.
“Таким образом закладывается основа для назначения судьями Конституционного Суда Украины политически ангажированных лиц”, — считают авторы.
Что было раньше
15 апреля текущего года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 4535 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост.
Документом, согласно пояснительной записке, предусматривается внесение изменений в Закон Украины “О местном самоуправлении в Украине”, которыми предлагается, в частности, внесение изменений в определение понятия “Старостинский округ” с целью введения института старост в том числе для города — не административных центров общин; исключить статью 79-1 о досрочном прекращении полномочий старосты.
Стоит отметить, во время выступлений в парламенте ряд народных депутатов выступили против нормы в законопроекте, которым в законе о старост вносятся изменения в ч.3 ст. 11 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины” — в частности о том, кто может быть назначен Судьей Конституционного Суда.