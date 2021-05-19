Рада решила не отменять принятия законопроекта о старостах

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 43666 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 88988 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 103318 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 270636 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 156442 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 427459 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 326143 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219108 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246852 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256465 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3.4м/с
61%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 25274 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 49816 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 34776 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 18469 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 13994 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 35710 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 50745 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 158504 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 270636 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 427459 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 19275 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 27760 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 57001 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 80524 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 65121 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Рада решила не отменять принятия законопроекта о старостах

Киев • УНН

 • 15407 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду не поддержала проекты постановлений об отмене решений о принятии во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост, передает корреспондент УНН.

Рада решила не отменять принятия законопроекта о старостах

Цитата

“Ни одно из постановлений не набрало необходимого поддержки, закон может идти на подпись председателю Верховной Рады Украины”, — заявил первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук.

Детали

Проект постановления № 4535-П и 11 альтернативных него касаются отмены решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост”.

Как утверждают авторы документа, законопроект № 4535 в первом чтении рассматривался и презентовался как проект закона, направленный на нормирование отдельных аспектов института старост и в нем, в частности, не предусматривалось внесение изменений в Закон Украины “О Конституционном Суде Украины”.

“Вместе с тем, в розданной 31.03.2021 Комитетом таблицы поправок ко второму чтению в законопроект г. № 4535 появилась поправка н.д. Гетьманцева Д.А. № 134, а затем в розданной 08.04.2021 на замену таблицы она стала поправкой № 138, которая предусматривает внесение изменений в Закон Украины „О Конституционном Суде Украины“ и не имеет никакого отношения к деятельности старост”, — подчеркивают авторы.

Также отмечается, что в сравнительной таблице от 31.03.2021 упомянутая поправка № 134 была отклонена профильным Комитетом, а в сравнительной таблице, розданной на замену 08.04.2021 эта поправка № 134 стала уже поправкой № 138 и была учтена Комитетом редакционно.

Указанная поправка, по мнению нардепов, не касается нормализации деятельности старост, а направлена на отмену действующих ограничений, которыми обеспечивается соблюдение принципа политической нейтральности судей Конституционного Суда Украины.

“Таким образом закладывается основа для назначения судьями Конституционного Суда Украины политически ангажированных лиц”, — считают авторы.

Что было раньше

15 апреля текущего года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 4535 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост.

Документом, согласно пояснительной записке, предусматривается внесение изменений в Закон Украины “О местном самоуправлении в Украине”, которыми предлагается, в частности, внесение изменений в определение понятия “Старостинский округ” с целью введения института старост в том числе для города — не административных центров общин; исключить статью 79-1 о досрочном прекращении полномочий старосты.

Стоит отметить, во время выступлений в парламенте ряд народных депутатов выступили против нормы в законопроекте, которым в законе о старост вносятся изменения в ч.3 ст. 11 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины” — в частности о том, кто может быть назначен Судьей Конституционного Суда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12