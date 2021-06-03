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Зеленський ветував закон про старост: розмиває критерії політичної нейтральності суддів КСУ

Київ • УНН

 • 18551 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ветував закон про інститут старост. Як пояснили в Офісі Президента, документ "розмиває критерії політичної нейтральності суддів Конституційного Суду", передає УНН.

Зеленський ветував закон про старост: розмиває критерії політичної нейтральності суддів КСУ

Цитата

“Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон „Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост“ (законопроект № 4535), який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Як відзначили в Офісі Президента, документ спрямований на вдосконалення правового регулювання питань щодо інституту старост та утворення старостинських округів. Водночас документ містить зміни до закону про Конституційний Суд України, які не стосуються питань старост.

Зокрема, статтю 11 Закону “Про Конституційний Суд України” запропоновано викласти у новій редакції, яка не забезпечує додержання принципу політичної нейтральності суддів КС, адже із закону виключаються положення, які фактично розкривають складові такої нейтральності, наголосили у Зеленського.

"Виключення цих положень створює підґрунтя для довільного трактування того, чи відповідає той чи інший кандидат на посаду судді КС вказаним вимогам.

Водночас політична нейтральність — це складова незалежності суддів, яка є невід’ємним елементом закріпленого Конституцією України принципу верховенства права (частина перша статті 8 Основного закону). Отже, такі зміни до законодавства порушують Конституцію і принцип незалежності діяльності КС", - йдеться у повідомленні Офісу Президента.

Враховуючи це, як зазначено у повідомленні, Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту виключити із Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост” пункт про внесення змін до Закону “Про Конституційний Суд України”.

Що було раніше

15 квітня поточного року Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект № 4535 про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост.

Документом, відповідно до пояснювальної записки, передбачається внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, якими пропонується, зокрема, внесення змін до визначення поняття “старостинський округ” з метою запровадження інституту старост у тому числі для міст — не адміністративних центрів громад; виключити статтю 79-1 щодо дострокового припинення повноважень старости.

Варто зазначити, під час виступів в парламенті низка народних депутатів виступила проти норми в законопроекті, якою в законі про старост вносяться зміни в ч.3 ст. 11 Закону України “Про Конституційний Суд України” — зокрема щодо того, кого може бути призначено Суддею Конституційного Суду.

Додамо, що 19 травня Верховна Рада України на засіданні не підтримала проекти постанов про скасування рішень щодо прийняття у другому читанні та в цілому проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост.

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