Зеленский в ООН: благодаря поддержке международных партнеров удастся вернуть украинские территории

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможен там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодируют вторжению в другие государства и нарушения прав и свобод человека", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент заверил, что Украина предана своим обязательствам по Целям устойчивого развития - для их достижения созданы национальные стратегические рамки, функционирует механизм внедрения целей и мониторинга этого процесса.

"Нашими задачами являются существенный рост экономики для преодоления бедности и повышения занятости населения, действенная реформа правоохранительных и судебных органов, завершение реформы децентрализации", - рассказал глава государства.

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Однако, по его словам, показатели Украины могут и должны быть значительно лучше, ведь страна выбрала правильный путь к развитию и теперь пришло время двигаться им быстрее и увереннее.

"На этом пути сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки . Это война вследствие российской агрессии против Украины ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине было разрушено критически важную инфраструктуру и промышленные объекты, потеряно межотраслевые связи.

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"Но самое главное - Украина потеряла более 13 000 граждан. Это не только профессиональные военные, но и добровольцы. Среди погибших есть медики, педагоги, спортсмены, ученые, исследователи, художники, музыканты, журналисты, правозащитники. Каждый мог бы внести свой вклад в развитие не только Украины, но и всего мира. Но это, к сожалению, невозможно ", - подчеркнул глава государства.

"Впрочем, я верю, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем мы сможем добиться возвращения наших территорий, прекращение войны и господства мира. И это - наша цель номер один. Для того чтобы бок о бок с государствами-членами ООН мы без барьеров могли двигаться вперед для достижения других Целей устойчивого развития и вместе строить новый мир, свободный от бедности, голода, болезней и войн ", - резюмировал Президент Украины.

Напомним, Макрон похвалил Зеленского и Путина за первые шаги прогресса.