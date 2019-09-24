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У новому Європарламенті з'явилась група "друзів України"

У новому Європарламенті з'явилась група "друзів України"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Європарламенті дев'ятого скликання створили неформальну групу "друзів європейської України". Її установче засідання відбулося у вівторок, 24 вересня, у Брюсселі, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Як заявив євродепутат з фракції "Оновити Європу" Пятрас Ауштрявічюс, який вів засідання, 50 євродепутатів з шести фракцій висловили бажання увійти до цієї неформальної групи.

Двома основними цілями групи на 2019-2024 роки Ауштрявічюс назвав політичну підтримку України та економічну інтеграцію країни до ЄС.

"Ми повинні все зробити, щоб питання України завжди було на порядку денному, щоб ніхто не сказав, що це другорядне питання", - зазначив литовський політик.

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З євродепутатів у засіданні взяли участь, серед інших, Міхаель Ґалер (Michael Gahler), Сандра Калнієте, Андрюс Кубілюс з фракції Європейської народної партії (ЄНП), соціал-демократ Влодзімеж Цімошевич, Сергей Лагодинський (Sergey Lagodinsky) з фракції Зелених, Анна Фотига з фракції "Європейські консерватори та реформісти", а також Ларс Берґ (Lars Berg) з правопопулістської фракції "Ідентичність і демократія".

На засідання завітали й народні депутати України, зокрема голова комітету з питань інтеграції з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе з "Європейської солідарності", перший заступник голови цього комітету Вадим Галайчук і заступниця голови комітету Марія Мезенцева (обидва входять до "Слуги народу").

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