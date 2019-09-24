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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 66614 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112511 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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6 марта, 14:10 • 111215 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В новом Европарламенте появилась группа "друзей Украины"

В новом Европарламенте появилась группа "друзей Украины"

Киев  •  УНН

 • 14472 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Европарламенте девятого созыва создали неформальную группу "друзей европейской Украины". Ее учредительное заседание состоялось во вторник, 24 сентября, в Брюсселе, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Как заявил евродепутат из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс, который вел заседание, 50 евродепутатов из шести фракций выразили желание войти в эту неформальную группу.

Двумя основными целями группы на 2019-2024 годы Ауштрявичюс назвал политическую поддержку Украины и экономическую интеграцию страны в ЕС.

"Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос", - отметил литовский политик.

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С евродепутатов в заседании приняли участие, среди прочих, Михаэль Галер (Michael Gahler), Сандра Калниете, Андрюс Кубилюс из фракции Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократ Цимошевич, Сергей Лагодинський (Sergey Lagodinsky) из фракции Зеленых, Анна Фотыга с фракции "Европейские консерваторы и реформисты", а также Ларс Берг (Lars Berg) с правопопулистской фракции "Идентичность и демократия".

На заседание пришли и народные депутаты Украины, в частности глава комитета по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе с "Европейской солидарности", первый заместитель председателя этого комитета Вадим Галайчук и заместитель председателя комитета Мария Мезенцева (оба входят в "Слугe народа").

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