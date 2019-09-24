Макрон похвалив Зеленського і Путіна за перші кроки прогресу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон під час виступу в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН похвалив дії українського і російського лідерів Володимира Зеленського та Володимира Путіна за прогрес в питанні вирішення воєнного конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію виступу Макрона в Twitter.
"Президент України Зеленський зробив перший крок, президент Путін зміг зробити крок у відповідь", - зазначив він.
За його словами, в останні кілька тижнів світова громадськість стала свідком істотного прогресу в цьому питанні. "Ми також знаємо, що буде на горизонті і які етапи повинні послідувати далі", - додав він.
Нагадаємо, Путін розповів Макрону чого очікує від України.