Макрон похвалил Зеленского и Путина за первые шаги прогресса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН похвалил действия украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина за прогресс в вопросе решения военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию выступления Макрона в Twitter.
"Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог сделать ответный шаг", — отметил он.
По его словам, в последние несколько недель мировая общественность стала свидетелем существенного прогресса в этом вопросе. "Мы также знаем, что будет на горизонте и какие этапы должны последовать дальше", — добавил он.
Напомним, Путин рассказал Макрона чего ожидает от Украины.