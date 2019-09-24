Макрон похвалил Зеленского и Путина за первые шаги прогресса

"Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог сделать ответный шаг", — отметил он.

По его словам, в последние несколько недель мировая общественность стала свидетелем существенного прогресса в этом вопросе. "Мы также знаем, что будет на горизонте и какие этапы должны последовать дальше", — добавил он.

Напомним, Путин рассказал Макрона чего ожидает от Украины.