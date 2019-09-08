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Путін розповів Макрону чого очікує від України

Путін розповів Макрону чого очікує від України

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Російський президент Володимир Путін очікує, що Україна виконає домовленості, які були досягнуті “нормандською четвіркою” у 2015 і 2016 рр. про розведення сил і засобів на лінії розмежування на Донбасі та письмове закріплення “формули Штайнмайера”. Про це повідомляється у пресслужбі Кремля після телефонної бесіди Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном, інформує УНН.

Під час розмови Путін “відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного чергового саміту „нормандської четвірки“, а також опрацювання тих рішень, які можуть бути схвалені лідерами за підсумками такої зустрічі”.

“Звернуто увагу на необхідність виконання Києвом домовленостей, досягнутих в ході попередніх зустрічей на вищому рівні у Парижі та Берліні, включаючи розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення і закріплення у письмовому вигляді “формули Штайнмайєра”, — йдеться у повідомленні.

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“У ході обговорення перспектив вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту акцентовано безальтернативність мінського „Комплексу заходів“ як основи врегулювання”, — заявили у Кремлі.

Також президенти РФ та Франції “дали позитивну оцінку звільненню та передачі утримуваних осіб як важливої ​​гуманітарної акції”, та висловили надію, що це “буде сприяти нормалізації російсько-українських відносин”.

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Як повідомляв УНН з місця подій, 7 вересня відбувся обмін утримуваними між Києвом та Москвою за формулою “35 на 35”.

До України повернулися 24 моряки, журналіст Роман Сущенко, режисер Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Володимир Балух, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров і Микола Сізановіч.

Після цього Зеленський провів телефонну розмову з Путіним на тлі повернення політв’язнів Кремля до України

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