Путін розповів Макрону чого очікує від України

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Російський президент Володимир Путін очікує, що Україна виконає домовленості, які були досягнуті “нормандською четвіркою” у 2015 і 2016 рр. про розведення сил і засобів на лінії розмежування на Донбасі та письмове закріплення “формули Штайнмайера”. Про це повідомляється у пресслужбі Кремля після телефонної бесіди Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном, інформує УНН.