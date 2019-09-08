Путин рассказал Макрону чего ждет от Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Российский президент Владимир Путин ожидает, что Украина выполнит договоренности, которые были достигнуты “нормандской четверкой” в 2015 и 2016 гг. о разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе и письменное закрепление “формулы Штайнмайера”. Об этом сообщается в прессслужбе Кремля после телефонной беседы Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, информирует УНН.
Во время разговора Путин “отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита” нормандской четверки", а также обработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи".
“Обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепления в письменном виде “формулы Штайнмайера”, — говорится в сообщении.
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“В ходе обсуждения перспектив решения внутриукраинского конфликта акцентировано безальтернативность минского „Комплекса мер“ как основы урегулирования”, — заявили в Кремле.
Также президенты РФ и Франции “дали положительную оценку освобождению и передаче удерживаемых лиц как важной гуманитарной акции”, и выразили надежду, что это “будет способствовать нормализации российско-украинских отношений”.
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Как сообщал УНН с места событий 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми между Киевом и Москвой по формуле “35 на 35”.
В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.
После этого Зеленский провел телефонный разговор с Путиным на фоне возвращения политзаключенных Кремля к Украине