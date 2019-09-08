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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103965 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117939 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109595 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115955 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122628 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149592 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149565 просмотра

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Путин рассказал Макрону чего ждет от Украины

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Российский президент Владимир Путин ожидает, что Украина выполнит договоренности, которые были достигнуты “нормандской четверкой” в 2015 и 2016 гг. о разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе и письменное закрепление “формулы Штайнмайера”. Об этом сообщается в прессслужбе Кремля после телефонной беседы Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, информирует УНН.

Во время разговора Путин “отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита” нормандской четверки", а также обработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи".

“Обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепления в письменном виде “формулы Штайнмайера”, — говорится в сообщении.

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“В ходе обсуждения перспектив решения внутриукраинского конфликта акцентировано безальтернативность минского „Комплекса мер“ как основы урегулирования”, — заявили в Кремле.

Также президенты РФ и Франции “дали положительную оценку освобождению и передаче удерживаемых лиц как важной гуманитарной акции”, и выразили надежду, что это “будет способствовать нормализации российско-украинских отношений”.

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Как сообщал УНН с места событий 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми между Киевом и Москвой по формуле “35 на 35”.

В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

После этого Зеленский провел телефонный разговор с Путиным на фоне возвращения политзаключенных Кремля к Украине

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