Арахамія вважає, що до кінця року до Нормандського формату може долучитись ще дві країни

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія спрогнозував, що до кінця року Нормандський формат буде розширено для припинення агресії Росії на сході України за рахунок таких країн як США та Велика Британія. Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер пізно ввечері, повідомляє УНН.