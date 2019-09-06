Арахамія вважає, що до кінця року до Нормандського формату може долучитись ще дві країни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія спрогнозував, що до кінця року Нормандський формат буде розширено для припинення агресії Росії на сході України за рахунок таких країн як США та Велика Британія. Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер пізно ввечері, повідомляє УНН.
“Я дуже підтримую цю позицію, що треба розширювати формат (Нормандський формат, — ред) і залучати Сполучені Штати і Велику Британію. Я думаю, що ми з цим впораємося вже до грудня. Я думаю, що це буде вирішено. Ми дуже-дуже активно працюємо над цим питанням. Якщо вже буде такий формат більш розширений, я думаю, що Росії буде просто важче маніпулювати”, — сказав Давид Арахамія.
Він, зокрема, дав коментар щодо ймовірності введення амністії для бойовиків.
“Я не хочу, щоб ми зараз грали в „нострадамусів“. Ви ж бачите, яка ситуація — вона динамічно змінюється. Я точно можу сказати — в нас рамка дуже проста: не здавати інтереси України. А там, як воно буде в подальшому — зараз я щось буду казати вам, а потім воно буде змінюватися, тому що ми маємо реагувати на, в тому числі, міжнародну ситуацію”, — зазначив Арахамія.
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Нагадаємо, раніше Державний секретар США Майк Помпео заявив, що не “спекулюватиме” на тому, чи буде американська сторона відігравати безпосередню роль у мирних переговорах, якщо нинішній процес зайде в глухий кут.
Як повідомляв УНН, напередодні радники лідерів Нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція і Росія) завершили переговори в Берліні.