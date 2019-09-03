У Берліні завершилася зустріч радників Нормандської четвірки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Радники лідерів Нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція і Росія, - ред) завершили у понеділок пізно ввечері переговори в Берліні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посла України в Німеччині Андрія Мельника у Twitter.
"У Києві вже північ, а в Берліні лише щойно завершилися перемовини у Нормандському форматі", написав посол.
Нагадаємо, під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 28 серпня Президент України Володимир Зеленський закликав терміново провести зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" для обговорення мирного процесу та узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Зі свого боку Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, погодившись із необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом.
"Домовлено про підготовчу зустріч дипломатичних радників глав держав та урядів 2 вересня цього року", - вказали в ОПУ.
У Кремлі раніше заявили, що зустріч помічників лідерів країн "нормандської четвірки" планується, вона покликана підготувати саміт в "нормандському форматі" на вищому рівні.