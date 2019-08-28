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Існують ідеї щодо дати зустрічі помічників лідерів "нормандської четвірки" - Кремль

Існують ідеї щодо дати зустрічі помічників лідерів "нормандської четвірки" - Кремль

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Зустріч помічників лідерів країн “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція і РФ) планується, вона покликана підготувати саміт в “нормандському форматі” на вищому рівні. Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.

“Є певні прикидки, я не буду зараз забігати вперед, я не знаю, коли вона точно відбудеться”, — сказав Пєсков, відповідаючи на питання про можливу дату зустрічі зовнішньополітичних помічників лідерів України, ФРН, Франції та РФ.

Представник Кремля підкреслив, що помічники лідерів повинні будуть “підготувати ситуацію до зустрічі на вищому рівні”. “Ми схильні дочекатися результатів зустрічі помічників”, — відповів прессекретар президента РФ на питання, в які терміни може відбутися саміт лідерів “нормандської четвірки”.

При цьому, як зазначив Пєсков, для самої зустрічі лідерів Кремль не висуває будь-яких умов. “Президент Путін теж є прихильником проведення такої зустрічі. Але, щоб глави держав зібралися разом і почали щось обговорювати, хтось повинен підготувати фундамент для цього обговорення, хтось повинен виконати домашню роботу”, — сказав прессекретар президента, відзначивши, що це і є завданням зовнішньополітичних помічників. Представник Кремля зазначив, що “результативність (можливої) зустрічі (лідерів) — в інтересах кожного з чотирьох учасників саміту”. “Але, дійсно, є загальний настрій, що треба проводити саміт, потрібно відновлювати роботу в рамках “нормандської четвірки”, — додав Пєсков.

Нагадуємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радником Президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

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