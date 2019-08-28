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Зеленський: Україна вітатиме приєднання Сполучених Штатів до Нормандського формату

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радником Президента США з національної безпеки Джоном Болтоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Зустріч була присвячена обговоренню першочергових заходів для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами, зокрема підготовці двосторонніх переговорів на рівні глав держав.

“Крім того, були обговорені можливості поглиблення українсько-американської співпраці у сферах безпеки та оборони, енергетичної безпеки, а також у питаннях реформування Збройних сил України та української оборонної промисловості. Володимир Зеленський подякував американській стороні за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, послідовну офіційну політику щодо Криму та зусилля, спрямовані на досягнення прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі”, — вказано у повідомленні.

Президент України висловив сподівання, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу стосовно Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до Нормандського формату.

Володимир Зеленський відзначив важливість консолідованої позиції США та інших партнерів України для забезпечення звільнення українських моряків та інших незаконно утримуваних громадян.

Як писав УНН, МЗС Китаю відреагувало на заяву Болтона про економічну політику Китаю, зроблену в Україні.

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