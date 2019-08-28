МЗС Китаю відреагувало на заяву Болтона про економічну політику Китаю, зроблену в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. США намагаються очорнити китайську ініціативу “Один пояс — один шлях” і взаємовигідне співробітництво Китаю з закордонними країнами. Так офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан прокоментував заяву помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона про те, що Китай “цілеспрямовано втягує інші держави в боргову яму”, пише УНН з посиланням на МЗС Китаю.
“Ми твердо засуджуємо заяви Болтона, в яких він очорнює співпрацю в рамках ініціативи „Один пояс — один шлях“ і намагається створити пробоїну між Китаєм і іншими країнами. Але ми не здивовані цим”, — зазначив дипломат.
“На відміну від політики America First, що проводиться США, співпраця Китаю з більш ніж 160 країнами і міжнародними організаціями в рамках „Одного поясу — одного шляху“ засноване на принципах спільної координації, загальних вкладів і вигоди. І у нас є взаємовигідні результати. Вважаю, що більшість країн світу можуть зробити вибір на користь того, що відповідає їхнім інтересам”, — резюмував офіційний представник зовнішньополітичного відомства.
Як зазначалося раніше, Болтон у вівторок прибув в Україну з офіційним візитом. Він провів зустріч з секретарем Ради Національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександром Данилюком в Києві обговорив підтримку євроатлантичної інтеграції України та способи захисту промисловості країни від несумлінної поведінки Китаю. Під час спілкування з журналістами він заявив, що Китай робить своїх іноземних партнерів залежними від китайських інвестицій і фінансування. “Ми називаємо це борговою дипломатією. Це дуже серйозна проблема”, — сказав він.