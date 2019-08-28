МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанное в Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. США пытаются очернить китайскую инициативу “Один пояс — один путь” и взаимовыгодное сотрудничество Китая с зарубежными странами. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Китай “целенаправленно втягивает другие государства в долговую яму”, пишет УНН со ссылкой на МИД Китая.

“Мы твердо осуждаем заявления Болтона, в которых он очерняет сотрудничество в рамках инициативы „Один пояс — один путь“ и пытается создать брешь между Китаем и другими странами. Но мы не удивлены этим”, — отметил дипломат.

“В отличии от политики America First, сотрудничество Китая с более чем 160 странами и международными организациями в рамках „Одного пояса — одного пути“ основано на принципах совместной координации, общих вкладов и выгоды. И у нас есть взаимовыгодные результаты. Полагаю, что большинство стран мира могут сделать выбор в пользу того, что отвечает их интересам”, — резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Как отмечалось ранее, Болтон во вторник прибыл в Украину с официальным визитом. Он провел встречу с секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая. Во время общения с журналистами он заявил, что Китай делает своих иностранных партнеров зависимыми от китайских инвестиций и финансирования. “Мы называем это долговой дипломатией. Это очень серьезная проблема”, — сказал он.

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