МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанное в Украине

“Мы твердо осуждаем заявления Болтона, в которых он очерняет сотрудничество в рамках инициативы „Один пояс — один путь“ и пытается создать брешь между Китаем и другими странами. Но мы не удивлены этим”, — отметил дипломат.

“В отличии от политики America First, сотрудничество Китая с более чем 160 странами и международными организациями в рамках „Одного пояса — одного пути“ основано на принципах совместной координации, общих вкладов и выгоды. И у нас есть взаимовыгодные результаты. Полагаю, что большинство стран мира могут сделать выбор в пользу того, что отвечает их интересам”, — резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Как отмечалось ранее, Болтон во вторник прибыл в Украину с официальным визитом. Он провел встречу с секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая. Во время общения с журналистами он заявил, что Китай делает своих иностранных партнеров зависимыми от китайских инвестиций и финансирования. “Мы называем это долговой дипломатией. Это очень серьезная проблема”, — сказал он.