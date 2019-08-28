Существуют идеи по дате встречи помощников лидеров "нормандской четверки" - Кремль

“Есть определенные прикидки, я не буду сейчас забегать вперед, я не знаю, когда она точно состоится”, — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной дате встречи внешнеполитических помощников лидеров Украины, ФРГ, Франции и РФ.

Представитель Кремля подчеркнул, что помощники лидеров должны будут “подготовить ситуацию к встрече на высшем уровне”. “Мы склонны дождаться результатов встречи помощников”, — ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, в какие сроки может состояться саммит лидеров “нормандской четверки”.

При этом, как отметил Песков, для самой встречи лидеров Кремль не выдвигает каких-либо условий. “Президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать домашнюю работу”, — сказал пресс-секретарь президента, отметив, что это и является задачей внешнеполитических помощников. Представитель Кремля отметил, что “результативность (возможной) встречи (лидеров) — в интересах каждого из четырех участников саммита”. “Но, действительно, есть общий настрой, что надо проводить саммит, нужно возобновлять работу в рамках “нормандской четверки”, — заключил Песков.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.