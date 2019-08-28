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6 марта, 19:19 • 127071 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137251 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126015 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 127950 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Существуют идеи по дате встречи помощников лидеров "нормандской четверки" - Кремль

Существуют идеи по дате встречи помощников лидеров "нормандской четверки" - Кремль

Киев  •  УНН

 • 7822 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Встреча помощников лидеров стран “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция и РФ) планируется, она призвана подготовить саммит в “нормандском формате” на высшем уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“Есть определенные прикидки, я не буду сейчас забегать вперед, я не знаю, когда она точно состоится”, — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной дате встречи внешнеполитических помощников лидеров Украины, ФРГ, Франции и РФ.

Представитель Кремля подчеркнул, что помощники лидеров должны будут “подготовить ситуацию к встрече на высшем уровне”. “Мы склонны дождаться результатов встречи помощников”, — ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, в какие сроки может состояться саммит лидеров “нормандской четверки”.

При этом, как отметил Песков, для самой встречи лидеров Кремль не выдвигает каких-либо условий. “Президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать домашнюю работу”, — сказал пресс-секретарь президента, отметив, что это и является задачей внешнеполитических помощников. Представитель Кремля отметил, что “результативность (возможной) встречи (лидеров) — в интересах каждого из четырех участников саммита”. “Но, действительно, есть общий настрой, что надо проводить саммит, нужно возобновлять работу в рамках “нормандской четверки”, — заключил Песков.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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