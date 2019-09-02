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Нормандський формат: сьогодні запланована зустріч радників глав держав

Нормандський формат: сьогодні запланована зустріч радників глав держав

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Зустріч радників глав урядів та держав - учасників так званої нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція і РФ) запланована на понеділок, 2 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, ще під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 28 серпня Президент України Володимир Зеленський закликав терміново провести зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" для обговорення мирного процесу та узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зі свого боку Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, погодившись із необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом.

"Домовлено про підготовчу зустріч дипломатичних радників глав держав та урядів 2 вересня цього року", - вказали в ОПУ.

У Кремлі раніше заявили, що зустріч помічників лідерів країн "нормандської четвірки" планується, вона покликана підготувати саміт в "нормандському форматі" на вищому рівні.

Українські Національні Новини

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