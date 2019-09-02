Нормандский формат: сегодня запланирована встреча советников глав государств

Так, еще во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель 28 августа Президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе.

Со своей стороны Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время.

"Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", - указали в ОПУ.

В Кремле ранее заявили, что встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" планируется, она призвана подготовить саммит в "нормандском формате" на высшем уровне.