США сподіваються, що Зеленський започаткує новий етап у Нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що очікує від нового керівництва України “кращих результатів” в рамках переговорного процесу у Нормандському форматі щодо припинення агресії Росії на Донбасі. Про це Помпео розповів у інтерв’ю The Daily Signal, інформує УНН.
“Ми сподіваємось, що нові лідери в Україні започаткують новий етап у цих переговорах (Нормандському форматі — ред), приведуть нас (США - ред) до кращих результатів... досягти того, що президент Трамп визначив у якості наших цілей (у цьому питанні - ред)”, — сказав Помпео.
У виданні відзначили, що США не є учасником Нормандського формату, хоча з такою ініціативою раніше виступав український президент Володимир Зеленський. В контексті цього, Помпео заявив, що не “спекулюватиме” на тому, чи буде американська сторона відігравати безпосередню роль у мирних переговорах, якщо нинішній процес зайде в глухий кут.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Києву варто припинити обіцяти швидкий мир на Донбасі — Єлісєєв про нормандську зустріч
Нагадаємо, напередодні радники лідерів Нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція і Росія) завершили переговори в Берліні.