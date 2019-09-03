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Києву варто припинити обіцяти швидкий мир на Донбасі – Єлісєєв про нормандську зустріч

Київ • УНН

 • 15797 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Політичний радник п’ятого Президента України Костянтин Єлісєєв, коментуючи вчорашню зустріч радників лідерів Нормандської четвірки, порадив офіційному Києву припинити обіцяти швидкий мир на Донбасі. Таку думку він висловив у себе в Twitter, передає УНН.

“Порада щодо перемовин у Нормандському форматі: офіційному Києву варто припинити обіцяти швидкий мир на Донбасі. Бо такий мир — опинитися в російській мишоловці. Потрібні терпіння, креативність, мудрість і напружена робота, в тому числі з нашими партнерами. Не варто проводити саміт Нормандської четвірки заради саміту”, — написав Єлісєєв.

Нагадаємо, напередодні радники лідерів Нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція і Росія, — ред) завершили переговори в Берліні.

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