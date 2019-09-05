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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103297 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117607 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109280 просмотра

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6 марта, 14:10 • 115653 просмотра

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США надеются, что Зеленский начнет новый этап в Нормандском формате

США надеются, что Зеленский начнет новый этап в Нормандском формате

Киев  •  УНН

 • 10620 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ожидает от нового руководства Украины “лучших результатов” в рамках переговорного процесса в нормандской формате о прекращении агрессии России в Донбассе. Об этом Помпео рассказал в интервью The Daily Signal, информирует УНН.

“Мы надеемся, что новые лидеры в Украине начнут новый этап в этих переговорах (Нормандские формате — ред), приведут нас (США — ред) к лучшим результатам... достичь того, что президент Трамп определил в качестве наших целей (в этом вопросе — ред)”, — сказал Помпео.

В издании отметили, что США не является участником Нормандского формата, хотя с такой инициативой выступал украинский президент Владимир Зеленский. В контексте этого, Помпео заявил, что “не спекулировать” на том, будет ли американская сторона играть непосредственную роль в мирных переговорах, если нынешний процесс зайдет в тупик.

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Напомним, накануне советники лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) завершили переговоры в Берлине.

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