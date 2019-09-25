Зеленський в ООН: завдяки підтримці міжнародних партнерів вдасться повернути українські території

"Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії, що аплодують вторгненню до інших держав і порушенню прав і свобод людини", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент запевнив, що Україна віддана своїм зобов’язанням щодо Цілей сталого розвитку – для їхнього досягнення створено національні стратегічні рамки, функціонує механізм впровадження цілей і моніторингу цього процесу.

"Нашими завданнями є істотне зростання економіки задля подолання бідності та підвищення зайнятості населення, дієва реформа правоохоронних і судових органів, завершення реформи децентралізації", – розповів Глава держави.

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Водночас, за його словами, показники України можуть і повинні бути значно кращими, адже країна обрала правильний шлях до розвитку і тепер настав час рухатися ним швидше та впевненіше.

"На цьому шляху сьогодні два бар’єри. Перший – це внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи отримують спротив. Але з цим нова українська влада обов’язково впорається. Другий бар’єр набагато складніший. І нам його не подолати без міжнародної підтримки. Це війна внаслідок російської агресії проти України", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що через окупацію Криму та частини Донбасу в Україні було зруйновано критично важливу інфраструктуру та промислові об’єкти, втрачено міжгалузеві зв’язки.

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"Але найголовніше – Україна втратила понад 13 тисяч громадян. Це не лише професійні військові, а й добровольці. Серед загиблих є медики, педагоги, спортсмени, науковці, дослідники, художники, музиканти, журналісти, правозахисники. Кожен міг би зробити свій внесок у розвиток не лише України, а й усього світу. Але це, на жаль, неможливо", – підкреслив Глава держави.

"Утім, я вірю, що разом з міжнародними партнерами, політико-дипломатичним шляхом ми зможемо домогтися повернення наших територій, припинення війни та панування миру. І це – наша мета номер один. Для того щоб пліч-о-пліч з державами-членами ООН ми без бар’єрів могли рухатися вперед для досягнення інших Цілей сталого розвитку та разом будувати новий світ, вільний від бідності, голоду, захворювань і війн", – резюмував Президент України.

Нагадаємо, Макрон похвалив Зеленського і Путіна за перші кроки прогресу.