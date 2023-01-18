Зеленский в Давосе: рф выбрала себе место среди террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления во Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что руководство рф больше не влияет на развитие своей страны, место которой среди террористов, передает УНН.
Президент также добавил, что Украина сейчас хоть и не в НАТО, однако находится на пути в Альянс.
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«Мне кажется, что место среди террористов россия себе выбрала. И сегодня это уже не зависит от их руководства. Их руководство больше не влияет на развитие российской федерации, их истории и культуры. Я думаю, что все зависит от прочности Украины, поддержки наших партнеров, а также зависит от российского общества, которое должно открыть глаза и что именно они своими глазами хотят видеть в будущем для своей рф. Они должны признать все эти трагические ошибки и уважать Устав ООН, уважать наш суверенитет и территориальную целостность», – сообщил Зеленский.
Он добавил, что для Украины гарантии безопасности являются одним из приоритетов. А вступление в НАТО – это лучший вариант этих гарантий.
«Мы понимаем, что пока мы не в НАТО и россия это тоже понимает и борется с тем, чтобы наш путь в НАТО не был коротким. Я осознаю, что мы на этом пути, потому что это лучшие гарантии безопасности для Украины, для нашего общества и будущего для наших детей. Считаем, что цивилизованный мир поддержит нас в этом», – добавил Президент.
Напомним
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что не уверен в том, что война россии против Украины будет завершена в ближайшее время.