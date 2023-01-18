Зеленський у Давосі: рф обрала собі місце серед терористів

Президент також додав, що Україна наразі хоч і не в НАТО, проте перебуває на шляху до Альянсу.

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«Мені здається, що місце серед терористів росія собі обрала. І сьогодні це вже не залежить від їх керівництва. Їх керівництво більше не впливає на розвиток російської федерації, їх історії та культури. Я думаю, що все залежить від міцності України, підтримки наших партнерів, а також залежить від російського суспільства, яке повинно відкрити очі і що саме вони своїми очима хочуть бачити у майбутньому для своєї рф. Вони мають визнати всі ці трагічні помилки і поважати Статут ООН, поважати наш суверенітет і територіальну цілісність», – повідомив Зеленський.

Він додав, що для України гарантії безпеки являються одним із пріоритетів. А вступ до НАТО – це найкращий варіант цих гарантій.

«Ми розуміємо, що поки ми не в НАТО і росія це теж розуміє та бориться з тим, щоб наш шлях до НАТО не був коротким. Я усвідомлюю, що ми на цьому шляху, бо це найкращі гарантії безпеки для України, для нашого суспільства та майбутнього для наших дітей. Вважаємо, що цивілізований світ підтримає нас в цьому», – додав Президент.

Нагадаємо

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявив, що не впевнений у тому, що війна росії проти України буде завершена найближчим часом.