Генсек ООН не бачить закінчення війни росії проти України у найближчий час

Цитата

“Ця війна буде завершена, оскільки усе закінчується. Але я не бачу закінчення цієї війни у найближчому майбутньому, на жаль. Я не бачу шансу, що зараз можуть бути мирні переговори між двома сторонами”, – заявив він.

Деталі

Гутерреш додав, що російське вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права і наражає світ на низку загроз, таких як ядерна та порушення постачання продовольства.

Доповнення

Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що війна в Україні наближається до перших роковин, і кінця бойових дій не видно.