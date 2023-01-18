Генсек ООН не бачить закінчення війни росії проти України у найближчий час
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявив, що не впевнений у тому, що війна росії проти України буде завершена найближчим часом, передає УНН.
Цитата
“Ця війна буде завершена, оскільки усе закінчується. Але я не бачу закінчення цієї війни у найближчому майбутньому, на жаль. Я не бачу шансу, що зараз можуть бути мирні переговори між двома сторонами”, – заявив він.
Деталі
Гутерреш додав, що російське вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права і наражає світ на низку загроз, таких як ядерна та порушення постачання продовольства.
Доповнення
Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що війна в Україні наближається до перших роковин, і кінця бойових дій не видно.