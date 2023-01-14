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Заступник генсека ООН: кінця бойових дій в Україні не видно

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Війна в Україні наближається до перших роковин, і кінця бойових дій не видно. Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло під час засідання Радбезу ООН, передає УНН.

Заступник генсека ООН: кінця бойових дій в Україні не видно

Цитата

"Але всі війни закінчуються, і ця теж. Україна, Росія, світ не можуть дозволити цій війні продовжуватися. Генеральний секретар готовий допомогти сторонам покласти край цьому безглуздому, невиправданому конфлікту на основі Статуту ООН та міжнародного права", - сказала Дікарло.

Вона зазначила, що на полі бою активізувалися наземні бої, особливо у Донецькій області. У районах активних бойових дій, таких як Бахмут і Соледар, нещадні бої, які становлять велику загрозу для мирного населення, що залишилося.

За словами заступника керівника ООН, поки не видно "кінця бойових дій".

"Превалює логіка військової поведінки, і можливостей для діалогу поки дуже мало, якщо вони взагалі є", - додала Дікарло.

Нагадаємо

Повне ембарго на нафту і газ, від’єднання російських банків від глобальних фінансових систем — це ціна, яку має заплатити країна-агресор. З такою заявою виступила заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова на цьому ж засідання пізніше.

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