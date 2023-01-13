Україна в ООН: повне ембарго та від’єднання банків — це ціна, яку має заплатити країна-агресор

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Своє звернення Джапарова розпочала зі слів особистої подяки усім присутнім в ООН, за те, що виражають підтримку Україні у боротьбі за існування країни та існування усього світу.

Вона вкотре нагадала, що в залі Ради Безпеки ООН незаконно сидять представники Радянського Союзу.

“Я шкодую, що на місці постійного представника місце Радянського союзу. Ці представники постійно отруюють дискусії, які проводяться тут, цинічно, і брешуть нам усім. Я повторю те, що вже сказала делегація моєї країни: що законних підстав для такої присутності немає”, — заявила Джапарова.

За її словами, майже 65% усіх ракетних атак Росії була на цивільну інфраструктуру. Тисячі житлових будинків, школи, дитсадки, лікарні, освітні заклади, лінії електропередач, водопостачання були знищені чи сильно ушкоджені. Як наслідок, багато людей стали біженцями по всьому світі.

“Понад сім мільйонів моїх співвітчизників, переважно жінки і діти, мусять тинятися по всьому світу, будучи далеко від своїх домівок та своїх родин, і ще 7 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. І це крім півтора мільйонів ВПО з 2014 року — таких, як я, коли сама ж мусила поїхати зі свого дому, з Криму”, — заявила представниця МЗС України.

Еміне Джапарова поінформувала присутніх щодо тяжкої ситуації в Бахмуті та Соледарі — помирає багато людей та знищується багато будинків. З огляду на усі звірства та подальшу агресію РФ проти цивільного світу, представниця України закликала країни світу ввести найжорсткіші санкції проти країни-агресора.

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“Ми маємо об’єднатися та підсилювати наш натиск на Росію, щоб знищити її військову машину. Країна-агресор вже відчула вплив санкцій, хоча вони це й спростовують. У них закінчуються сучасна зброя та амуніція. І хоча ми ще не перемогли, Росія вже програла.

Для остаточної поразки і перемоги демократії потрібні наші спільні дії. У цьому відношенні мій меседж досить простий і чіткий — нам треба підсилити санкції у секторах особливої економічної важливості у Росії: повне ембарго на нафту і газ, від’єднання російських банків від глобальних фінансових систем — це ціна, яку має заплатити країна-агресор”, — заявила Джапарова.

Вона додала, що країна-агресорка залучає своїх союзників “до кривавої війни скоювати жахливі злочини”.

"Це стосується як Білорусі, яка лицемірно спростовує свою безпосередню участь у війні, Ірану, який постачає свої дрони Росії, що продовжують бути жахливим засобом російської жахливої терористичної агресії.

Нагадаємо

Країни, які вже передавали озброєння до РФ, такі як Іран та КНДР, не мають планів відмовлятися від подальших постачань зброї до країни-агресорки. Про це під час засідання Радбезу ООН заявила постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд.