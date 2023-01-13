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США в ООН: Іран і КНДР не відмовилися від постачі зброї до РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Країни, які вже передавали озброєння до РФ, такі як Іран та КНДР, не мають планів відмовлятися від подальших постачань зброї до країни-агресорки. Про це під час засідання Радбезу ООН заявила постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд, передає УНН.

США в ООН: Іран і КНДР не відмовилися від постачі зброї до РФ

“Ми знаємо, що Іран зараз розглядає можливість поставки сотні балістичних ракет Росії, що є порушенням резолюції ради безпеки ООН. Ми закликаємо Іран зупинити ці дії”, — заявила посадовиця.

Деталі

Вона додала, що Північна Корея заявила, що вони не підтримують російську війну в Украіні, але відтоді відправляли як ракети, так і інше озброєння для РФ та ПВК “Вагнер”.

“Ми переживаємо, що КНДР планує відправити більше обладнання для вагнерівців. Ми засуджуємо дії Північної Кореї і закликаємо припинити подібні поставки”, — закликала представниця США.

Як підкреслила Лінда Томас-Грінфілд, ці країни й надалі розглядають можливості нових постачань, навіть попри заборону Ради Безпеки ООН.

Додамо

Рада безпеки ООН у п’ятницю зібралася для розгляду ситуації в Україні, пов’язану з російською війною.

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