США в ООН: Иран и КНДР не отказались от поставок оружия в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Страны, которые уже передавали вооружение в РФ, такие как Иран и КНДР, не имеют планов отказываться от дальнейших поставок оружия в страну-агрессора. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила постоянный представитель США при этой организации Линда Томас-Гринфилд, передает УНН.
“Мы знаем, что Иран сейчас рассматривает возможность поставки сотни баллистических ракет России, что является нарушением резолюции совета безопасности ООН. Мы призываем Иран остановить эти действия”, — заявила чиновница.
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Она добавила, что Северная Корея заявила, что они не поддерживают российскую войну в Украине, но с тех пор отправляли как ракеты, так и другое вооружение для РФ и ЧВК “Вагнер”.
“Мы переживаем, что КНДР планирует отправить больше оборудования для вагнеровцев. Мы осуждаем действия Северной Кореи и призываем прекратить подобные поставки”, — призвала представительница США.
Как подчеркнула Линда Томас-Гринфилд, эти страны и в дальнейшем рассматривают возможности новых поставок, даже несмотря на запрет Совета Безопасности ООН.
Добавим
Совет безопасности ООН в пятницу собрался для рассмотрения ситуации в Украине, связанную с российской войной.