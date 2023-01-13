США в ООН: Иран и КНДР не отказались от поставок оружия в РФ

“Мы знаем, что Иран сейчас рассматривает возможность поставки сотни баллистических ракет России, что является нарушением резолюции совета безопасности ООН. Мы призываем Иран остановить эти действия”, — заявила чиновница.

Детали

Она добавила, что Северная Корея заявила, что они не поддерживают российскую войну в Украине, но с тех пор отправляли как ракеты, так и другое вооружение для РФ и ЧВК “Вагнер”.

“Мы переживаем, что КНДР планирует отправить больше оборудования для вагнеровцев. Мы осуждаем действия Северной Кореи и призываем прекратить подобные поставки”, — призвала представительница США.

Как подчеркнула Линда Томас-Гринфилд, эти страны и в дальнейшем рассматривают возможности новых поставок, даже несмотря на запрет Совета Безопасности ООН.

Добавим

Совет безопасности ООН в пятницу собрался для рассмотрения ситуации в Украине, связанную с российской войной.