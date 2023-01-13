Украина в ООН: полное эмбарго и отсоединение банков - это цена, которую должна заплатить страна-агрессор

Детали

Свое обращение Джапарова начала со слов личной благодарности всем присутствующим в ООН, за то, что выражают поддержку Украине в борьбе за существование страны и существование всего мира.

Она в очередной раз напомнила, что в зале Совета Безопасности ООН незаконно сидят представители Советского Союза.

“Я сожалею, что на месте постоянного представителя место Советского союза. Эти представители постоянно отравляют дискуссии, которые проводятся здесь, цинично, и лгут нам всем. Я повторю то, что уже сказала делегация моей страны: что законных оснований для такого присутствия нет”, — заявила Джапарова.

По её словам, почти 65% всех ракетных атак России была на гражданскую инфраструктуру. Тысячи жилых домов, школы, детсады, больницы, образовательные учреждения, линии электропередач, водоснабжение были уничтожены или сильно повреждены. Как следствие, многие люди стали беженцами по всему миру.

“Более семи миллионов моих соотечественников, в основном женщины и дети, вынуждены скитаться по всему миру, будучи вдали от своих домов и своих семей, и еще 7 миллионов стали внутренне перемещенными лицами. И это кроме полутора миллионов ВПЛ с 2014 года — таких, как я, когда сама же вынуждена была уехать из своего дома, из Крыма”, — заявила представитель МИД Украины.

Эмине Джапарова проинформировала присутствующих о тяжелой ситуации в Бахмуте и Соледаре — умирает много людей и уничтожается много домов. Учитывая все зверства и дальнейшую агрессию РФ против гражданского мира, представитель Украины призвала страны мира ввести жесткие санкции против страны-агрессора.

Цитата

“Мы должны объединиться и усиливать наш натиск на Россию, чтобы уничтожить ее военную машину. Страна-агрессор уже ощутила влияние санкций, хотя они это и опровергают. У них заканчиваются современное оружие и амуниция. И хотя мы еще не победили, Россия уже проиграла.

Для окончательного поражения и победы демократии нужны наши совместные действия. В этом отношении мой месседж достаточно прост и ясен — нам надо усилить санкции в секторах особой экономической важности в России: полное эмбарго на нефть и газ, отсоединение российских банков от глобальных финансовых систем — это цена, которую должна заплатить страна-агрессор”, — заявила Джапарова.

Она добавила, что РФ привлекает своих союзников “к кровавой войне совершать ужасные преступления”.

"Это касается как Беларуси, которая лицемерно опровергает свое непосредственное участие в войне, Ирана, который поставляет свои дроны России, которые продолжают быть ужасным средством российской ужасной террористической агрессии.

Напомним

Страны, которые уже передавали вооружение в РФ, такие, как Иран и КНДР, не имеют планов отказываться от дальнейших поставок оружия в страну-агрессора. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила постоянный представитель США при этой организации Линда Томас-Гринфилд.