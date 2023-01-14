Заместитель генсека ООН: конца боевым действиям в Украине не видно
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Война в Украине приближается к первой годовщине, и конца боевых действий не видно. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло во время заседания Совбеза ООН, передает УНН.
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“Но все войны заканчиваются, и эта тоже. Украина, Россия, мир не могут позволить этой войне продолжаться. Генеральный секретарь готов помочь сторонам положить конец этому бессмысленному, неоправданному конфликту на основе Устава ООН и международного права”, — сказала Дикарло.
Она отметила, что на поле боя активизировались наземные бои, особенно в Донецкой области. В районах активных боевых действий, таких как Бахмут и Соледар, беспощадные бои, которые представляют большую угрозу для оставшегося мирного населения.
По словам заместителя руководителя ООН, пока не видно “конца боевых действий”.
“Превалирует логика военного поведения, и возможностей для диалога пока очень мало, если они вообще есть”, — добавила Дикарло.
Напомним
Полное эмбарго на нефть и газ, отсоединение российских банков от глобальных финансовых систем — это цена, которую должна заплатить страна-агрессор. С таким заявлением выступила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова на этом же заседании позже.