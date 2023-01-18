Генсек ООН не видит окончания войны россии против Украины в ближайшее время

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“Эта война будет завершена, поскольку все заканчивается. Но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что сейчас могут быть мирные переговоры между двумя сторонами”, – заявил он.

Детали

Гутерриш добавил, что российское вторжение в Украину является нарушением международного права и подвергает мир ряду угроз, таких как ядерная и нарушение поставок продовольствия.

Дополнение

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что война в Украине приближается к первой годовщине, и конца боевых действий не видно.