Генсек ООН не видит окончания войны россии против Украины в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что не уверен в том, что война россии против Украины будет завершена в ближайшее время, передает УНН.
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“Эта война будет завершена, поскольку все заканчивается. Но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что сейчас могут быть мирные переговоры между двумя сторонами”, – заявил он.
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Гутерриш добавил, что российское вторжение в Украину является нарушением международного права и подвергает мир ряду угроз, таких как ядерная и нарушение поставок продовольствия.
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Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что война в Украине приближается к первой годовщине, и конца боевых действий не видно.