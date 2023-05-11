Зеленский создал две новые военные администрации на Херсонщине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании двух военных администраций населенных пунктов в Херсонской области. Передает УНН со ссылкой на Указ, опубликованный на сайте Президента Украины.
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"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:
Образовать: Виноградовскую сельскую военную администрацию Херсонского района Херсонской области;
Скадовскую городскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области", — говорится в указе.
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