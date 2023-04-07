Зеленський утворив 19 військових адміністрацій у Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про створення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.
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Зеленський підписав указ "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області".
Президент постановив утворити:
Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
Камʼянсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;
Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;
Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо
Зеленський 7 квітня зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача задля обговорення інформації про плани Сил оборони.