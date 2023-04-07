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Зеленський утворив 19 військових адміністрацій у Запорізькій області

Зеленський утворив 19 військових адміністрацій у Запорізькій області

Київ • УНН

 • 817073 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про створення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Зеленський підписав указ "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області".

Президент постановив утворити:

Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Камʼянсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;

Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;

Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо

Зеленський 7 квітня зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача задля обговорення інформації про плани Сил оборони.

Українські Національні Новини

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