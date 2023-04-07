Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили запобігання витоку інформації про плани Сил оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, обговорили заходи із запобігання витоку інформації стосовно планів Сил оборони України, пише УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.
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"Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача", - ідеться у повідомленні.
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, як вказано, поінформував учасників про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.
Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ймовірні дії ворога в найближчий період.
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"Крім того, члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також було приділено увагу рівню підготовки особового складу.
Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України", - повідомили в ОП.
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