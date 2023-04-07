Зеленский снова собрал Ставку: обсудили предотвращение утечки информации о планах Сил обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в ятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, обсудили меры по предотвращению утечки информации относительно планов Сил обороны Украины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
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"Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего", - говорится в сообщении.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, как указано, проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.
Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о вероятных действиях врага в ближайший период.
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"Кроме того, члены Ставки детально рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава.
Отдельно участники заседания остановились на мерах по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины", - сообщили в ОП.
Напомним
В Пентагоне расследуют утечку секретных планов НАТО и США.