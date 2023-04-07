Зеленский снова собрал Ставку: обсудили предотвращение утечки информации о планах Сил обороны

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, как указано, проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о вероятных действиях врага в ближайший период.

Цитата

"Кроме того, члены Ставки детально рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава.

Отдельно участники заседания остановились на мерах по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины", - сообщили в ОП.

Напомним

В Пентагоне расследуют утечку секретных планов НАТО и США.