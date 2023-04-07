Зеленский образовал 19 военных администраций в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ о создании 19 новых военных администраций в Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Зеленский подписал указ "Об образовании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области".
Президент постановил учредил образовать:
Благовещенскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
Воскресенскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Днепрорудненскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
Энергодарскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
Каменско-Днепровскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
Каменскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Малобелозерскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
Молочанскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Новобогдановскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
Ореховскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Осипенковскую сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области;
Плодородненскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
Преображенскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Розовскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Смирновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Софиевскую сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области;
Степногорскую поселковую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
Черниговскую поселковую военную администрацию Бердянского района Запорожской области.
Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним
Зеленский 7 апреля собрал Ставку Верховного Главнокомандующего для обсуждения информации о планах Сил обороны.