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Зеленский образовал 19 военных администраций в Запорожской области

Зеленский образовал 19 военных администраций в Запорожской области

Киев • УНН

 • 817070 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ о создании 19 новых военных администраций в Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Зеленский подписал указ "Об образовании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области".

Президент постановил учредил образовать:

Благовещенскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Воскресенскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Днепрорудненскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Энергодарскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Каменско-Днепровскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Каменскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Малобелозерскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Молочанскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Новобогдановскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Ореховскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Осипенковскую сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области;

Плодородненскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Преображенскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Розовскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Смирновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Софиевскую сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области;

Степногорскую поселковую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Черниговскую поселковую военную администрацию Бердянского района Запорожской области.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним

Зеленский 7 апреля собрал Ставку Верховного Главнокомандующего для обсуждения информации о планах Сил обороны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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