Зеленський створив дві нові військові адміністрації на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, про утворення двох військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області. Передає УНН з посиланням на Указ, опублікований на сайті Президента України.
Цитата
"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:
Утворити:Виноградівську сільську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області;
Скадовську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області", — йдеться в указі.
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