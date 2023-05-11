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Зеленський створив дві нові військові адміністрації на Херсонщині

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, про утворення двох військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області. Передає УНН з посиланням на Указ, опублікований на сайті Президента України.

Цитата

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

Утворити:Виноградівську сільську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області;

Скадовську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області", — йдеться в указі.

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