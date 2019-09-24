Зеленский стоит перед выбором: быть "слугой народа" или олигархов – FT

Так, согласно автору статьи, уже несколько месяцев в Украине происходят хорошие вещи: новый Президент одержал убедительную победу в мае после обещания радикальных перемен, его спешно сформированная партия получила большинство на парламентских выборах, энергичный премьер-министр приступил к амбициозным реформам.

Однако в последние две недели начали происходить и тревожные события.

Миллиардер-олигарх Игорь Коломойский, подозреваемый в том, что он помог привести Зеленского к власти, но который провел большую часть последних лет в изгнании, сделал видное выступление в украинской столице. Затем премьер-министр заявил FT, что Киев готов пойти на мировое соглашение по "ПриватБанку", который находился в совместном владении у Коломойского до национализации в 2016 году с предполагаемой дырой в 5,5 млрд долларов на счетах.

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Сделка по возврату банка или снятию претензий к Коломойскому может не только поставить под угрозу будущее финансирование от МВФ и других западных партнеров, но и подорвать другие позитивные шаги правительства, считает автор.

Сторонники Запада, жаждущие увидеть, как Украина, наконец, откажется от своей клептократической модели, в значительной степени дали Зеленскому преимущество, даже несмотря на то, что комик приобрел известность благодаря передачам на канале Коломойского. Они даже упустили из виду назначение Зеленским Андрея Богдана — адвоката Коломойского — руководителем аппарата Президента.

Инвесторов приветствовал 35-летний премьер-министр Алексей Гончарук, который начал активную программу по легализации продаж сельхозугодий, приватизации государственных предприятий, либерализации рынка труда, противодействию рейдерству и усилению защиты собственности.

Однако 10 сентября в кабинете президента был заснят улыбающийся Коломойский с Зеленским и Богданом. Затем премьер-министр заявил в интервью FT, что Зеленский хочет "искать компромисс" по "ПриватБанку", хотя позднее заявил, что его неправильно истолковали.

Начали происходить и другие тревожные вещи, сказано в статье. Полиция провела обыск в штабе "ПриватБанка" и доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая в последние годы руководила очисткой банковского сектора Украины, включая национализацию банка Коломойского. В прошлый вторник дача Гонтаревой под Киевом подверглась явному поджогу, пишет автор. Коломойский настаивал на том, что не стоит за инцидентами.

"Кто бы ни был ответственен, он воплощает возвращение к темным путям Украины 20-летней давности — полная противоположность имиджу, который страна хочет представлять", - говорится в статье.

Особенно сейчас, когда Зеленский был втянут в резонансный скандал из-за сообщений о том, что президент США Дональд Трамп попросил его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Последнее, что сейчас нужно — это крупный внутренний скандал. Любое урегулирование через "ПриватБанк" должно предусматривать максимальное восстановление активов у его бывших владельцев и должно быть согласовано с МВФ. Помимо этого, Президент стоит перед определяющим выбором. Многие украинцы считают, что его предшественник, миллиардер Петр Порошенко, не смог сбросить с себя мантию олигарха и стать настоящим реформистским государственным деятелем. Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" — его бывшего телешоу и его партии — или слугой олигархов", - пишет автор статьи.

Как сообщал УНН, бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский ранее заявил, что не ведет переговоров с представителями власти по своему бывшему банку.