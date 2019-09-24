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Зеленський стоїть перед вибором: бути "слугою народу" чи олігархів – FT

Зеленський стоїть перед вибором: бути "слугою народу" чи олігархів – FT

Київ • УНН

 • 19223 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Щоб стати справжнім реформатором, Президент України Володимир Зеленський повинен вирішити: бути "слугою народу", а не слугою олігархів. Про це йдеться у статті редакції Financial Times, передає УНН.

Так, згідно з автором статті, вже кілька місяців в Україні відбуваються хороші речі: новий Президент здобув переконливу перемогу в травні після обіцянки радикальних змін, його спішно сформована партія отримала більшість на парламентських виборах, енергійний прем'єр-міністр приступив до амбітних реформ.

Однак в останні два тижні почали відбуватися і тривожні події.

Мільярдер-олігарх Ігор Коломойський, якого підозрюють у тому, що він допоміг привести Зеленського до влади, але який провів більшу частину останніх років у вигнанні, зробив видний виступ в українській столиці. Потім прем'єр-міністр заявив FT, що Київ готовий піти на мирову угоду по "ПриватБанку", який перебував у спільному володінні у Коломойського до націоналізації у 2016 році з передбачуваною дірою у 5,5 млрд доларів на рахунках.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гончарук звернеться до авторів інтерв'ю з проханням спростувати викладені в ньому положення

Угода щодо повернення банку або зняття претензій до Коломойського може не тільки поставити під загрозу майбутнє фінансування від МВФ та інших західних партнерів, але і підірвати інші позитивні кроки уряду, вважає автор.

Прихильники Заходу, спраглі побачити, як Україна, нарешті, відмовиться від своєї клептократичної моделі, у значній мірі дали Зеленському перевагу, навіть незважаючи на те, що комік став відомим завдяки передачам на каналі Коломойського. Вони навіть випустили з уваги призначення Зеленським Андрія Богдана - адвоката Коломойського - керівником апарату Президента.

Інвесторів вітав 35-річний прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який почав активну програму з легалізації продажів сільгоспугідь, приватизації державних підприємств, лібералізації ринку праці, протидії рейдерству та посилення захисту власності.

Однак 10 вересня в кабінеті президента був знятий усміхнений Коломойський із Зеленським та Богданом. Потім прем'єр-міністр заявив в інтерв'ю FT, що Зеленський хоче "шукати компроміс" щодо "ПриватБанку", хоча пізніше заявив, що його неправильно витлумачили.

Почали відбуватися й інші тривожні речі, сказано у статті. Поліція провела обшук у штабі "ПриватБанку" та будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої, яка в останні роки керувала очищенням банківського сектора України, включно з націоналізацією банку Коломойського. Минулого вівторка дача Гонтаревої під Києвом піддалася явному підпалу, пише автор. Коломойський наполягав на тому, що не стоїть за інцидентами.

"Хто б не був відповідальний, він втілює повернення до темних шляхів України 20-річної давності - повна протилежність іміджу, який країна хоче представляти", - йдеться у статті.

Особливо зараз, коли Зеленський був втягнутий у резонансний скандал через повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп попросив його провести розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

"Останнє, що зараз потрібно - це великий внутрішній скандал. Будь-яке врегулювання через "ПриватБанк" має передбачати максимальне відновлення активів у його колишніх власників і має бути погоджено з МВФ. Крім цього, Президент стоїть перед визначальним вибором. Багато українців вважають, що його попередник, мільярдер Петро Порошенко, не зміг скинути з себе мантію олігарха і стати справжнім реформістським державним діячем. Зеленський повинен вирішити, чи хоче він бути "слугою народу" - його колишнього телешоу і його парті - або слугою олігархів", - пише автор статті.

Як повідомляв УНН, колишній акціонер "ПриватБанку" Ігор Коломойський раніше заявив, що не веде переговорів з представниками влади щодо свого колишнього банку.

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