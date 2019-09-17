Гончарук обратится к авторам интервью с просьбой опровергнуть изложенные в нем положения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Пресс-служба Кабинета министров Украины сообщила, что направит письмо-обращение авторам интервью издания Financial Times с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком с просьбой опровергнуть изложенные в нем положения, пишет УНН со ссылкой на соответствующее сообщение КМУ.
“Информация, которая содержится в сегодняшнем материале издание Financial Times, не соответствует принципам объективности, которые должны соблюдать средства массовой информации — тем более СМИ такого уровня”, — указано в сообщении.
В КМУ также добавили, что: “Цитата, на которой базируется вывод авторов материала, вырванная из контекста и не является репрезентативной в контексте всей предоставленной Премьер-министром Украины информации. Он не давал никакой информации по ведению любых переговоров как с господином Коломойским, так и с любым другим по указанному вопросу”.
Пресс-служба также отметила, что данная публикация не соответствует высоким стандартам журналистской работы.
“В связи с этим мы направили официальное письмо-обращение к авторам материала с просьбой опровергнуть изложенные в нем положения, связанные с вышеупомянутым”, — добавили в Кабмине.
Как писал УНН, Гончарук, комментируя ситуацию вокруг ПриватБанка сообщил, что никаких переговоров правительство ни с кем не ведет. В Financial Times ранее сегодня появилась статья, где указывалось, что “Премьер-министр Украины заявил, что Киев ищет „компромисс“ с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в связи с банковским скандалом на 5,5 млрд долларов”.