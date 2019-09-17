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Гончарук звернеться до авторів інтерв'ю з проханням спростувати викладені у ньому тези

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Пресслужба Кабінету міністрів України повідомила, що направить лист-звернення авторам інтерв’ю видання Financial Times з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком з проханням спростувати викладені у ньому тези, пише УНН з посиланням на відповідне повідомлення КМУ.

“Інформація, яка міститься в сьогоднішньому матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об’єктивності, що їх повинні дотримуватися засоби масової інформації — тим паче ЗМІ такого рівня”, — вказано у повідомленні.

У КМУ також додали, що: “Цитата, на якій базується висновок авторів матеріалу, вирвана з контексту та не є репрезентативною в контексті усієї наданої Прем’єр-міністром України інформації. Він не надавав жодної інформації щодо ведення будь-яких переговорів як із паном Коломойським, так і з будь-ким іншим щодо вказаного питання”.

Пресслужба також зазначила, що дана публікація не відповідає високим стандартам журналістської роботи.

“У зв’язку з цим ми направили офіційний лист-звернення до авторів матеріалу з проханням спростувати викладені у ньому тези, пов’язані з вищезазначеним”, — додали у Кабміні.

Як писав УНН, Гончарук, коментуючи ситуацію навколо ПриватБанку повідомив, що жодних перемовин уряд ні з ким не веде. У Financial Times раніше сьогодні з’явилася стаття, де вказувалося, що “Прем’єр-міністр України заявив, що Київ шукає „компроміс“ з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в зв’язку з банківським скандалом на 5,5 млрд доларів”.

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