Коломойский отрицает переговоры с властями по "ПриватБанку"

"Я это читаю только в прессе. Никаких реальных переговоров, консультаций не ведется. Компромисс когда-то будет нужен, потому что мы от нового владельца акций "Приватбанка" не отстанем", - заявил он.

Коломойский выразил готовность отказаться от своих претензий, но намекнул, что согласен на это при соответствующих условиях.

"Нас интересует "ПриватБанк", но, если этот процесс урегулирования большая сложность и это может вызвать какую-то турбулентность на финансовом рынке, то ничего страшного, мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается в бизнесе", - сказал олигарх.

Он отметил, что "ждет честный судебный процесс" и выразил уверенность, что после судов государство начнет поиски компромисса с бывшими акционерами.

"Я думаю, все станет на свои места, и государство, наверное, придет к тому, что надо с бывшими владельцами искать компромисс, потому что оно их, по своей воле или воле недобросовестных чиновников, ограбила, лишило личной собственности", - утверждает Коломойский .

При этом он заявил, что у него "нет вопросов" к действующему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Данилюку, который был министром финансов в период национализации "ПриватБанка".

Напомним, Гончарук заявил о ситуации вокруг ПриватБанка: никаких переговоров правительство ни с кем не ведет.